Manchester United, Woodward pronto a esonerare Solskjaer se la squadra non ingrana

Trema la panchina di Ole Gunnar Solskjaer. Come riportato da vari quotidiani inglesi stamattina in edicola, su tutti Express e Star, il Manchester United sta vivendo l'ennesima annata fortemente deludente, o almeno questi sembrerebbero essere i segnali in partenza, e il vice-presidente esecutivo Ed Woodward si è detto pronto anche a manovre estreme: non avrebbe esitazioni ad esonerare l'attuale allenatore, se la stagione continuasse ad essere così insoddisfacente.