ufficiale Bravo non si ferma, a 40 anni rinnovo annuale con il Betis di Pellegrini

Claudio Bravo a 40 anni non si ferma, rilancia. Ufficiale la firma del portiere cileno su un nuovo accordo con il Betis fino al 30 giugno 2024, un'altra stagione ancora per lui che continuerà a lavorare con mister Pellegrini, di cui è un vero e proprio pretoriano avendoci già condiviso un'esperienza pluriennale al Manchester City, in Inghilterra.