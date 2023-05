ufficiale PSG, c'è la prima cessione per la nuova stagione. Dina Ebimbe è tutto dell'Eintracht

vedi letture

Il Paris Saint-Germain annuncia la prima cessione per la stagione 2023/24: si tratta di Eric Junior Dina Ebimbe, esterno destro di centrocampo che è stato riscattato dall'Eintracht Francoforte, dove ha speso quest'ultima stagione in prestito. 22 anni, cresciuto nel vivaio del PSG, il francese ha raccolto nella sua prima stagione in Germania 28 presenze, segnando 3 reti. Accordo firmato fino al 2027.