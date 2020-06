Un talento al giorno, Burak Ince, il gioiello che ha superato tutti i record dell’Altinordu

Qualche scout italiano ha avuto modo di ammirare la vivo le qualità di Burak Ince, trequartista che l'anno scorso a Coverciano ha dato spettacolo in un doppio Italia-Turchia Under 15: ha già collezionato 16 presenze, 2 reti ed 1 assist nella serie A turca e un motivo ci sarà. Condivide con Cengiz Under (oggi alla Roma) la formazione calcistica all’Altinordu ed il piede preferito, il sinistro. Ma tatticamente ha poco a che vedere con l'attaccante della Roma: parliamo di un centrocampista, uno specialista nella costruzione del gioco, capace di agire come mezzala ma anche qualche metro più avanti. Rapidità di pensiero e velocità sul campo di gioco sono tra le sue migliori caratteristiche.

Nome: Burak Ince

Data di nascita: 20 gennaio 2004

Nazionalità: turco

Ruolo: fantasista

Squadra: Altinordu

Assomiglia a: Andy Robertson