Un talento al giorno, Nikola Soldo: la colonna 19enne dell'Inter Zapresic

Nikola Soldo potrebbe essere il prossimo talento croato ad attraversare l'Adriatico ed entrare a far parte di una grande squadra. Con venti presenze stagionali nell'Inter Zapresic, il centrale difensivo classe 2001 è diventato rapidamente un elemento chiave per Zeljko Petrovic, conquistando anche la Nazionale Under 19. Per caratteristiche ricorda un po' l'interista Milan Skriniar: stessa fisicità prorompente e abilità nel posizionamento difensivo, un gioiellino che aspetta solo una occasione nel grande calcio. Paradossalmente sarebbe quasi un "ritorno" visto che, pur essendo croato al 100%, è nato a Stoccarda.

Nome: Nikola Soldo

Data di Nascita: 25 gennaio 2001

Nazionalità: croato

Squadra: Inter Zapresic

Ruolo: centrale di difesa

Assomiglia a: Milan Skriniar