Il Mihajlovic rossoblù è imbattuto col Napoli

Con la tuta rossoblù dei felsinei addosso Sinisa Mihajlovic mai ha perso contro il Napoli in campionato. Nel 2008-2009 fu 1-1. Da quando è tornato nel capoluogo dell’Emila Romagna ecco altre 2 vittorie (3-1 nel 2018-2019 e 2-1 nel 2019-2020) e 1 segno X (1-1 nel 2019-2020). Fra l’altro i due successi appena citati sono stati anche i primi per il Mihajlovic allenatore contro il Napoli. Precedentemente, difatti, c’erano stati 6 pareggi e 8 sconfitte.

Discorso simile per Gennaro Gattuso col Bologna. In Serie A gli incroci ammontano a 5 ed è sempre andato a punti: 3 affermazioni più 2 match chiusi in parità.

Quello di domenica alle ore 18 sarà il terzo testa a testa in campionato fra i due coach. Nel 2018-2019 fu Milan-Bologna 2-1. Nel 2019-2020 fu Bologna-Napoli 1-1.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E GATTUSO IN CAMPIONATO

0 vittorie Mihajlovic

1 pareggio

1 vittoria Gattuso

2 gol fatti squadre di Mihajlovic

3 gol fatti squadre di Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

2 vittorie Mihajlovic

7 pareggi

8 vittorie Napoli

18 gol fatti squadre di Mihajlovic

37 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

3 vittorie Gattuso

2 pareggi

0 vittorie Bologna

7 gol fatti squadre di Gattuso

4 gol fatti Bologna