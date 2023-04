Fiorentina-Lech, la moviola del CorSport: "Obrenovic rovinoso: mancano un rigore e due rossi"

vedi letture

Obrenovic, che disastro. Una conduzione arbitrale di Fiorentina-Lech Poznan letteralmente da 4 in pagella per il Corriere dello Sport: Czerwinski viene graziato ripetutamente dall'arbitro sloveno per somma di cartellini ed espulsione matematica. Il direttore di gara poi si perde un cartellino rosso diretto per la gomitata di Sobiech, "solo ammonito", a Milenkovic. Solare la volontarietà dell'intervento, sulla quale doveva intervenire il Var: "la mano chiusa del giocatore del Lech Poznan, gesto automatico tipico di chi carica il braccio per dare un colpo". Giusto il penalty assegnato post OFR per l'intervento di Terzic sullo stinco di Skoras, ma rimangono grosse perplessità sulla scelta di non punire Murawski al 28' in piena area di rigore: "allarga il braccio col solo intento di disturbare e andare a colpire Nico Gonzalez".