Salernitana-Milan, moviola CorSport: "Fourneau grazia Giroud. Troppa fretta con Bradaric"

"Non aveva iniziato male Fourneau, poi quando la gara ha mostrato le prime asperità, è sembrato perdersi un po'". L'edizione odierna del Corriere dello Sport riassume così la prestazione dell'arbitro di Salernitana-Milan (al quale assegna un 5,5), soffermandosi in particolare sull'aspetto disciplinare: dopo aver graziato Giroud da un doppio giallo simultaneo, il romano ha espulso con eccessiva fretta Bradaric. A salvarlo l'on field review suggerito da Mariani, che l'ha indotto a tornare sui suoi passi. Giusto non assegnare il penalty per il contatto Tomori-Piatek nell'area rossonera, così com'è ineccepibile la scelta di annullare la rete del centrale inglese: l'offside di Brahim Diaz è punibile per via del suo tentativo di giocare il pallone ad una distanza minima dal portiere e della linea di porta.