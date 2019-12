647 presenze in A, Buffon eguaglia il record di Maldini. E supera Del Piero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon eguaglia Paolo Maldini. Col fischio d'inizio di Sampdoria-Juventus, il portiere bianconero, oggi in campo da titolare, raggiunge infatti quota 647 presenze in Serie A. Il record dell'ex capitano del Milan è raggiunto, ora il sorpasso è dietro l'angolo. Con la gara di oggi, inoltre, Buffon supera Alessandro Del Piero, diventando con 479 presenze il primatista della Juventus in Serie A. A livello assoluto, Pinturicchio resta però avanti: 705 partite ufficiali con la maglia della Juve, contro le 664 di Buffon oggi.