A San Siro non c’è storia: l’Inter vola con la LuLa, 2-0 sulla Samp al 45’

L’Inter di Antonio Conte aveva gran voglia di tornare a giocare, e si vede. I primi 45 minuti della sfida contro la Sampdoria sono infatti tutti a tinte nerazzurre: un assolo vero e proprio, condotto dalle urla del direttore d’orchestra, Antonio Conte. E all’intervallo è 2-0, nel segno della LuLa.

LUKAKU LA SBLOCCA…

Pronti via, Eriksen segna ma il gol è annullato per la posizione di fuorigioco di Candreva in avvio d’azione. Poco male per l’Inter: al 10’ sempre il danese chiude alla perfezione uno scambio con Romelu Lukaku, nato da un bel tacco di Lautaro Martinez. Il belga batte Audero e realizza l’1-0, che vale il suo 18° gol in campionato.

…LAUTARO FA 30

Lukaku avrebbe l’occasione per il 2-0 e la spreca, tirando alto. Ci pensa il suo partner in crime, servito da un ispiratissimo Candreva (ma, anche qui, tutto nasce da Lukaku). Tocco da due passi per il Toro, che segna il 2-0: 12° gol in questa A per lui, la LuLa schianta (per ora) la Sampdoria e vola a 30 gol in tandem.