Allegri su Dybala: "Può essere un nuovo acquisto per gli ultimi 3 mesi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Dybala l'uomo in più per gli ultimi tre mesi. L'ha detto in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Genoa, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: "Martedì è entrato in campo molto bene. Dybala ha iniziato a fare le cose che sa fare, può essere un nuovo acquisto per gli ultimi tre mesi".