Juventus, Paratici: "Dopo Kulusevski mercato chiuso. Emre Can resta"

"Abbiamo fatto un grande acquisto, un grande sforzo da parte della società per accaparrarci un giovane che per noi è di grande avvenire. Credo che per gennaio finisca qui". Parole e pensieri di Fabio Paratici, dirigente della Juventus che ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti...