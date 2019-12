© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gapserini e Pioli hanno diramato le proprie scelte per il lunch match fra Atalanta e Milan. Il tecnico nerazzurro lascia fuori Muriel per lanciare Malinovskyi, così come Pasalic ha la meglio su Freuler in mezzo al campo. Il 4-3-3 rossonero invece vede la mancanza di Piatek, a cui viene preferito Leao: titolare anche Ricardo Rodriguez per la squalifica di Theo Hernandez.

Atalanta (3-4-1-2)

Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Ilicic.

Milan (4-3-3)

Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Leao, Calhanoglu.