© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zbigniew Boniek, ex calciatore e presidente della Federazione polacca, parla anche dei problemi di personalità evidenziati da Zielinski al Napoli, nel corso della sua intervista a TMW Radio: "Non ce ne sono in Serie A come lui, è uno dei migliori al mondo, sa fare tutto, riceve la palla cambiando direzione e si smarca col corpo. Forse il suo problema è capire la sua posizione... ha bisogno di certezze tattiche, nel Napoli non ce le ha. È uno dei miei giocatori preferiti in Nazionale, l'ho visto a 15 anni e ho subito capito che sarebbe diventato un grande. A Napoli non si è mai fatto dare una punizione, forse sulla personalità deve lavorare: non l'ho mai visto dire a Insigne e Mertens dire 'questa la batto io', mi dispiace".