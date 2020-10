Brehme: "Inter costruita per lo Scudetto, altrimenti non prendi Vidal. Il derby un trampolino"

Andreas Brehme, grande ex in casa Inter, parla alla Gazzetta dello Sport delle potenzialità della formazione nerazzurra in ambito campionato: "Deve puntare allo scudetto, per questo è stata costruita, altrimenti sul mercato non vai a prendere uno come Vidal. La scorsa stagione la distanza con la Juve era più ampia del punto di distacco a fine campionato, i bianconeri alla fine mollarono. Ma ora il gap è ridotto. Sarà un derby diverso da tutti gli altri, imprevedibile per un motivo: non c’è pubblico, sarà stranissimo vedere San Siro vuoto, pure per i giocatori. In campo, la partita può essere un trampolino per l’Inter. Ma occhio, il Milan sta andando alla grande: il discorso vale anche per loro".