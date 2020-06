Brescia, tamponi e controlli: Balotelli verrà ascoltato dalla Procura federale

Mario Balotelli nei prossimi giorni verrà ascoltato dalla Procura federale come persona informata sui fatti che ovviamente riguardano le procedure sanitarie del Brescia in queste settimane di protocollo sanitario. Gli ispettori hanno fatto visita al centro sportivo di Torbole nello scorso weekend, con una ispezione prolungata a causa della "complessità della situazione". L'attaccante verrà ascoltato in merito all'organizzazione quotidiana del club ma anche sulla sua personale situazione in merito ai tamponi visto che ne ha effettuato uno solo al momento della ripresa degli allenamenti individuali. Un'altra puntata dello scontro tra giocatore e società, mentre Diego Lopez, dopo gli accertamenti negativi di ieri dopo le assenze degli scorsi giorni, attende il giocatore in campo già dalla giornata di oggi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.