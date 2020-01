Brescia, un'altra occasione sprecata. Con la Samp serve invertire rotta

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora una volta. Il Brescia spreca un'altra occasione, come a Parma, dopo aver messo in campo l'ennesima prestazione di qualità. È arrivata però la quinta sconfitta per 2-1 della stagione (Juventus, Napoli, Inter, Verona e Lazio), la sesta com un solo gol di scarto. La squadra biancoblù, orfana di Corini per via della squalifica, ha giocato comunque una buona gara, considerando anche l'uomo in meno dovuto all'espulsione di Cistana: troppi fattori avversi per un gruppo che sta uscendo pian piano dalle sabbie mobili, ma ancora in convalescenza.

ENNESIMA PRESTAZIONE - Il Brescia ha giocato un buon primo tempo, anche se la pressione offensiva della Lazio ha creato qualche problema di troppo. Bene nella gestione del possesso, sicuramente è mancata maggiore concentrazione nei momenti cruciali del match. La prestazione c'è stata durante tutti i 90', ma le partite in cui si perde di misura iniziano ad essere troppe. La necessità di cambiare ritmo anche dal punto di vista dei risultati diventa una priorità per gli uomini di mister Corini: la corsa salvezza è ancora aperta, ma dalla prossima sfida in poi serviranno punti pesanti.

SAMP? DECISIVA - Inutile dirlo, la partita di domenica con la Sampdoria diventerà decisiva. I blucerchiati hanno una gara in meno, ma dovranno vincere a San Siro contro un Milan che vuole cancellare la batosta del Gewiss Stadium subita prima della sosta. Non sappiamo come arriverà la Samp, ma probabilmente sarà uno scontro diretto in piena regola che deve essere vinto dal Brescia per poter chiudere in positivo il girone di andata. L'obiettivo sarà quello di invertire la rotta, altrimenti la salvezza rischia di diventare un'impresa titanica.