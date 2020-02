vedi letture

Cagliari, contro il Napoli out Rog e Nainggolan. Maran: "Voglio scoprire Gaston Pereiro"

Assenze pesanti in casa Cagliari in vista della sfida di domani contro il Napoli valida per la 24esima giornata di Serie A. Out Nainggolan per squalifica, Rolando Maran dovrà fare a meno anche di Marko Rog: "Non sarà della partita", ha detto in conferenza stampa l'allenatore rossoblù che s'è così espresso sull'emergenza in mediana. "3-5-2 o Pereiro dall'inizio? Solo il campo può dire se Gaston sia pronto o meno, è sicuramente una delle ipotesi che lui parta da titolare: sicuramente voglio scoprirlo anche io, soprattutto dal punto di vista dell'applicazione a quello che chiedo. Come sempre abbiamo preparato il piano A e il piano B, abbiamo lavorato su alcuni accorgimenti al di là dei numeri".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Rolando Maran