© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari passa in vantaggio a Parma, grazie a Luca Ceppitelli, proprio l'autore del gol che l'anno scorso portò il Cagliari in vantaggio nello scontro diretto, ma al Sardegna Arena: gol rocambolesco che arriva grazie ad una grande azione personale di Nandez, il quale sfugge a tutti sulla fascia destra e mette in mezzo, dove una deviazione trova Ceppitelli in posizione ideale per fare 1-0. Destro violento su cui Sepe non può davvero nulla. Crociati padroni del campo e vicini al gol in più occasioni nella prima frazione, ma sono i rossoblù a condurre.