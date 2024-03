Cesari: "Prova di Makkelie non convincente, su Osimhen c'è un rigore netto"

Graziano Cesari, ospite negli studi Mediaset, ha parlato così del passaggio del turno guadagnato dal Barcellona nella sfida casalinga contro il Napoli di stasera: "Non è stata convincente la direzione di gara di Makkelie, per me è insufficiente. Nell'occasione del rigore chiesto da Osimhen c'è contatto tra i due piedi e il centrale del Barcellona va anche a pestare il piede dell'attaccante azzurro, quindi per me gli estremi del calcio di rigore ci sono eccome. Stupisce anche il silenzio del VAR, ha tutto il tempo che vuole per rivedere l'azione".

L'ex arbitro ha aggiunto: "Anche l'assistente poteva intervenire, magari incoraggiando l'arbitro a chiamare il VAR".