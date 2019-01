Che spettacolo al San Paolo: Napoli-Lazio 2-0 dopo 45 minuti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un bel primo tempo e due gol realizzati dopo la mezz'ora. E' finito 2-0 il primo tempo di Napoli-Lazio, posticipo domenicale della prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2018/19. Buon ritmo e tante occasioni al San Paolo, con Milik protagonista assoluto di una frazione che ha offerto uno spettacolo gradevole, a tratti spumeggiante.

Senza Hamsik e Allan, oltre a Insigne e Koulibaly, Carlo Ancelotti ha affidato le chiavi del gioco a Fabiàn Ruiz, schierato al centro del campo insieme a Diawara. Esperimento riuscito fino a questo momento perché lo spagnolo è mai banale nell'impostazione dell'azione e ha costantemente fornito agli avanti azzurri geometrie e palloni giocabili. Il mattatore della prima frazione è stato però Arkadiusz Milik, protagonista indiscusso di una frazione in cui la Lazio non ha fatto da comparsa, ma ha pian piano concesso terreno e spazi ai padroni di casa. Due legni colpiti dal centravanti polacco prima del gol del 2-0 direttamente da calcio piazzato.

Il primo gol è stato invece firmato da José Callejon, autore questa sera della sua prima rete in stagione. Bravo lo spagnolo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto sull'imbeccata di Mertens e a sbloccare poco dopo la mezz'ora una partita in cui, in precedenza, anche la Lazio s'era fatta vedere dalle parti di Meret con un paio di iniziative di Milinkovic-Savic.

Il Napoli però ha attaccato con più continuità e alla lunga ha legittimato il vantaggio con un uno-due terribile, un 2-0 che renderà particolarmente difficile la ripresa dei biancocelesti.