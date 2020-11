Che voto dà alla Roma finora? Fonseca: "Siamo sulla buona strada ma io guardo avanti"

Che voto dà a quest'ultimo ciclo della Roma? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro il Genoa ha risposto così: "Abbiamo fatto bene, ma il passato non è importante se non possiamo costruire il futuro. Abbiamo fatto bene, ma ciò che è importante è il futuro e il futuro è domani. Non mi sembra giusto parlare solo di questo ciclo, ciò che è importante è la squadra, capire che siamo in un buon cammino ma dobbiamo andare avanti così con questo spirito di squadra e questo atteggiamento".

