Da Glik a Lapadula: tutti i trasferimenti del Benevento

Chiude l'addio di Kragl, che torna in B all'Ascoli. Il Benevento, alla seconda stagione in massima serie, non mette in fila troppe operazioni, ma si rinforza in quasi tutti i reparti. L'affare più oneroso è quello legato a Gianluca Lapadula, interessante il ritorno in Italia di Kamil Glik e poi chissà che Iago Falque non torni ai livelli che ha già dimostrato di poter offrire in massima serie. Esperienza, muscoli e qualità: se basteranno per salvarsi, lo dira il campo.

Le operazioni in entrata -

Iago Falqué (C) (Torino) PRE

Bryan Dabo (C) (Fiorentina) DEF

Gianluca Caprari (A) (Sampdoria) PRE

Gianluca Lapadula (A) (Genoa) DEF

Federico Barba (D) (Chievo Verona) DEF

Daam Foulon (D) (Waasland-Beveren) DEF

Kamil Glik (D) (Monaco) DEF

Artur Ionita (C) (Cagliari) DEF

Le operazioni in uscita -

Giovanni Volpicelli (C) (Juve Stabia) PRE

Luca Antei (D) (Pescara) PRE

Dejan Vokić (C) (Pescara) PRE

Pietro Iemmello (A) (Las Palmas) PRE

Jean-Claude Billong (D) (Hatayspor) DEF

Massimo Coda (A) (Lecce) SVI

Bright Gyamfi (D) (Reggiana) DEF

Oliver Kragl (C) (Ascoli) PRE