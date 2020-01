Due gol, due infortuni: Juve avanti a fine primo tempo. 2-0 sulla Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol, due infortuni speriamo non gravi, tantissime emozioni nel primo tempo di Roma-Juventus. Finisce 2-0 per i bianconeri, frutto della rete in apertura di Merih Demiral, poi bissata da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, arrivato dopo una topica colossale "orchestrata" da Pau Lopez e Veretout. Un grande avvio della squadra ospite, che prima esulta grazie al gol del turco, a segno su cross di Dybala e grazie alla cattiva marcatura di Kolarov. Poi, appunto, il portoghese sigla il penalty, arrivato dopo una palla persa da Veretout (passaggio complicato del portiere spagnolo), che per cercare di rimediare all'errore, davvero clamoroso, ha steso Dybala in area.

REAZIONE ROMA? Più o meno. Incassati i due gol, i giallorossi non sono riusciti a impensierire davvero Szczesny, pur provando a spingere sull'acceleratore, se non nel finale. La Vecchia Signora, viceversa, ha tentato di rallentare i tempi, badando a non subire gol nonostante i tentativi giallorossi (in realtà blu-rossi contro biancorossi, ma è un altro discorso). Lo stesso Ronaldo, però, ha sfiorato il 3-0 dal sapore di KO negli ultimissimi minuti: bravo Pau Lopez nell'occasione.

AHIA DEMIRAL E ZANIOLO - I KO, non sportivi, arrivano per lo stesso Demiral e Nicolò Zaniolo. Il primo atterra male sulla gamba sinistra al quarto d'ora: subito molto dolorante, prova a rimanere in campo ma è costretto a cedere il passo a De Ligt. Uscendo, almeno, sulle proprie gambe. A differenza di Zaniolo, che poco dopo la mezz'ora finisce a terra dopo un contrasto tra lo stesso difensore olandese e Rabiot. Il fallo (di De Ligt, ammonito nell'occasione) non sembrerebbe grave, ma il talentino della Roma scoppia subito in lacrime per il dolore e poi esce dal manto erboso in barella, sostituito da Cengiz Under. Per entrambi, la speranza è che non si tratti di infortuni gravi.