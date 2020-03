Dybala e la diretta Instagram con le stelle dello sport: "Io? Attendo di sapere se ho il virus"

vedi letture

Paulo Dybala - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha organizzato ieri un aperitivo virtuale per sportivi. Alle 19 si è collegato su Instagram e ha fatto un discorso alla nazione - meglio, alle nazioni - per oltre 35 minuti . C’erano amici di talento dall’Argentina, dall’Italia, dalla Francia, dall’Inghilterra, tutti collegati da casa, tutti comparsi nella diretta Instagram. Qualcuno ha anche mandato un messaggio. Direttamente dallo spogliatoio della Juve, ecco Douglas Costa, Juan Cuadrado, Merih Demiral e Nicolò Fagioli. Dal grande mondo della Serie A, Rodrigo De Paul. Dall’estero Franco Vazquez, Leandro Paredes, addirittura Romeo Beckham, figlio di David che con Dybala ha una certa confidenza. Dal resto del mondo (sportivo), il pilota francese di MotoGP Fabio Quartararo e Diego Schwartzman, nome forte del tennis argentino. Un gruppetto di amici che si trova online per salutarsi.

I tifosi della Juve e non solo inevitabilmente si sono collegati anche per conoscere le sue condizioni di salute, dopo che una fake news dal Sudamerica giorni fa aveva fatto parlare per qualche ora della sua positività. Paulo ha garantito di stare bene e ha spiegato: "Nei prossimi giorni saprò come sto, se ho il virus. Speriamo di no".