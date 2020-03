Emergenza Coronavirus. Juventus, Ronaldo si ferma a Madeira: in casa fino a nuovo ordine

Oltre alla vicenda Rugani, c’è anche il caso Cristiano Ronaldo: il portoghese è tornato in patria per motivi familiari e a causa del Coronavirus non si sa quando tornerà in Italia. A maggior ragione alla luce della notizia della positività del suo compagno di squadra. La news dell’assenza del portoghese è arrivata in serata, attraverso il sito della Juventus con una frase stringata che non chiarisce se la permanenza sia legata alla volontà del giocatore, che pare non voglia tornare in Italia fino a quando tutto non sarà chiaro.

Permesso per mamma - Cristiano è partito per il Portogallo dopo la vittoria sull’Inter, per andare a trovare sua madre Dolores, ricoverata una settimana fa per un ictus. Era previsto che rientrasse ad allenarsi domattina con il resto della truppa: per poter stare un po’ di più a casa ha chiesto due giorni di permesso per motivi familiari, accordati dal club senza problemi anche vista la situazione attuale. CR7 ne ha approfittato anche per trasferire la famiglia in Portogallo: compagna e figli (4 in totale) resteranno lì finché l’emergenza non sarà terminata.

Il giallo del volo - Dalla Juventus non filtrava preoccupazione, ma in serata con la notizia della positività di Rugani tutto lo scenario è cambiato. Il club è in contatto con Cristiano e s’aspetta di vederlo arrivare presto, ma il match contro il Lione (in teoria programmato per martedì 16) va verso lo slittamento e a questo punto tutto cambia. Quando si giocherà, sicuramente Cristiano ci sarà, ma il quadro è sempre più critico. Forse anche per questo Cristiano temporeggia, per non correre il rischio di rientrare in Italia senza motivo, con il campionato fermo fino al 3 aprile e le coppe sospese, restando poi bloccato lontano dalla sua famiglia (oltre al blocco dei voli dal Portogallo per l’Italia).