© foto di

"L'Inter ha fatto un bel mercato così come la Fiorentina. Per quanto riguarda i nerazzurri il mercato poi deve essere concretizzato in campo, bisogna vedere in quanto tempo i giocatori si inseriranno". Così Giovanni Bia a Tuttomercatoweb sulla sessione di trattative di gennaio. "La Juve ha ceduto Can ma ha valide alternative per sostituirlo. Bernardeschi? Tornerà utile perchè calciatori come lui con le sue caratteristiche, con forza e con piede non ne ha moltissimi". Poi sulla Fiorentina: "Duncan lo avrebbero voluto tante squadre di A. I viola stanno programmando un futuro molto importante. La Fiorentina nei prossimi due-tre anni potrà diventare non dico la nuova Atalanta ma ci andrà molto vicino"

Clicca sotto per guardare