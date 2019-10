ESCLUSIVA TMW - Martorelli: “Milan, senza Europa è un dramma”

© foto di Federico De Luca

“È un buon Brescia. Le prestazioni sono sempre state di buon livello. Dall’altra parte Montella sta facendo un grande lavoro, proprio come Corini”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli sulla partita di questa sera tra Brescia e Fiorentina. “Balotelli e il Brescia? È l’ennesima possibilità affinché possa dimostrare il suo valore. Fin adesso non lo ha dimostrato se non a piccoli tratti. Dovrà essere continuo. E dimostrare qualità e maturità. Se a maggio avrà svolto questo compito penso che avrà messo una buona base per il futuro”. In Serie A intanto sono saltate le panchine di Sampdoria e Milan. In attesa del Genoa. “Milan e Samp - spiega Martorelli - sono storie diverse. Di Francesco non è stato messo nelle condizioni di poter fare bene il suo lavoro. Non è stato accontentato sul mercato, quindi è stato costretto a remare a favore della società. Forse i calciatori che avrebbe voluto non sono mai arrivati: le sue qualità non si discutono. Ranieri è esperto e navigato, la Samp deve pensare alla salvezza senza rischi. Per quanto riguarda il Milan credo che la scelta sia stata obbligata, quando vai in certe società se non arrivano i risultati purtroppo il primo a pagare è l’allenatore. Al Milan non sono arrivati ne risultati e ne un impianto di gioco che facesse sperare. Così la società ha scelto di cambiare. Il Milan non può permettersi di rimanere fuori dall’Europa, sarebbe un dramma. Chi dovrà intervenire sul mercato? La SPAL. Rispetto all’anno scorso è quella meno attrezzata, per Semplici sarà un anno complicato nel quale dovrà dare il meglio di se stesso. Poi siamo ancora ad ottobre, è presto”.

Chiosa dedicata al Ravenna del giovane Martorelli, figlio dell’agente. “Mio figlio - dice Giocondo Martorelli - l’anno scorso ha fatto un campionato importante; quest’anno ha iniziato bene. Ravenna è la piazza ideale per poter lavorare e crescere, ci sono giovani interessanti come anche Ricchi e Purro che faranno parlare di loro”.