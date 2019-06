ESCLUSIVA TMW - Zamorano: "Conte giusto per l'Inter. Icardi? Parli in campo"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter e bandiera del calcio cileno, è stato intervistato in esclusiva dall'inviato di TMW in Brasile per la Copa América. A partire, ovviamente, dall'ottimo cammino della sua Roja: "Siamo molto contenti per quanto stiamo facendo, il Cile deve andare avanti una partita alla volta. La Roja deve continuare a giocare il calcio vincente degli ultimi anni, senza mai sentirsi arrivata".

Vidal è il miglior giocatore cileno della storia?

"Direi che Vidal è sicuramente uno dei tre migliori giocatori cileni della storia. Ha vinto tanto e soprattutto si è mantenuto ad alti livelli in Europa per molti anni, ci gioca tuttora".

Passiamo all'Inter: Antonio Conte è l'uomo giusto per tornare a vincere?

"Con lui l'Inter può sicuramente crescere. I nerazzurri hanno bisogno di un tecnico che cambi la filosofia della squadra per arrivare ancora più in alto in classifica. Quest'anno poi l'Inter giocherà ancora la Champions, competizione che Conte conosce alla perfezione".

Che ricordo ha del Conte giocatore?

"Una cosa è quando sei giocatore, un'altra è quando sei allenatore. Sul campo magari ci siamo scontrati in passato, ma oggi io e tutti gli altri interisti dobbiamo sostenere mister Antonio Conte".

Da ex attaccante a Icardi cosa consiglia?

"Che parli in campo, niente più. Mauro deve concentrarsi mentalmente per continuare a essere il giocatore di cui l'Inter ha bisogno. Icardi per me può restare e fare ancora benissimo in maglia nerazzurra".

Chiosa sulla Juve: resta la grande favorita in Italia?

"Il campionato non si vince né si perde prima di cominciare. Noi interisti rispettiamo molto la Juve, ha fatto davvero benissimo negli ultimi anni, ma la fede è l'ultima cosa che si perde".

