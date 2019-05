ESCLUSIVA TMW - Zoff: "Allegri addio? Qualcosa mi aspettavo"

© foto di Federico De Luca

Allegri e la Juve hanno deciso di dirsi addio. Lo ha comunicato il club bianconero sul suo sito. Ora si apre la caccia al successore ma intanto è il momento delle riflessioni sui motivi di questa separazione. "Allegri è stato un grande", dice a Tuttomercatoweb.com Dino Zoff. "Si vede che se le decisioni sono queste, tutti alla fine hanno fatto quello che dovevano fare".

Ma lei si sarebbe aspettato questo epilogo?

"Beh, francamente da come stava procedendo l'affare qualcosa mi aspettavo…"

E adesso a suo parere come si sostituisce Allegri?

"Alt, questo non lo so. E ci penserà bene la Juve".