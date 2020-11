Europa League, Milan: la situazione del girone: punteggio pieno per Pioli. Oggi il match point

Milan primo a 6 punti e Lille secondo a 4. Questa la classifica del Gruppo H di Europa League che vede impegnati i rossoneri e le due formazioni in testa si affronteranno proprio questa sera alle ore 21 a San Siro. Questo vuol dire che Ibrahimovic e compagni avranno una sorta di match point per staccare il pass per i sedicesimi, visto che a tre giornate dal termine del girone, in caso di vittoria, potrebbero avere sette o cinque punti di vantaggio sulla terza.

GRUPPO H

Milan 6

Lille 4

Celtic 1

Sparta Praga 0

Giovedì 22 ottobre

Sparta Praga-Lille 1-4

Milan-Sparta Praga 3-0

(24' Diaz, 57' Leao, 67' Dalot)

Giovedì 29 ottobre

Lille-Celtic 2-2

(67° Celik, 75° Ikone; 28°, 33° Elyounoussi)

Milan-Sparta Praga 3-0

(24° Diaz, 57° Leao, 67° Dalot)

Giovedì 5 novembre

Ore 21 Celtic-Sparta Praga

Ore 21 Milan-Lille