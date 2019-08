© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Raphinha, la Fiorentina tiene vive anche le piste italiane per rinforzare il reparto avanzato di Montella. Come riporta Sky Sport, il pressing per l'esterno dello Sporting CP resta alto, ma gli occhi di Pradè nelle ultime ore sembrano essersi posati su Simone Verdi del Napoli come possibile alternativa. Sfumato definitivamente invece Domenico Berardi, del quale il Sassuolo non intende privarsi.