Fiorentina-Roma 1-4, i voti ai tecnici: Fonseca ride e Montella rischia

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fiorentina annichilita dalla qualità della Roma. Un 4-1 che dimostra tutta la forza dei giallorossi e che manda in bambola i viola fino a farli sprofondare nel baratro. Se Fonseca ride, Montella rischia e le prossime ore potrebbero essere caldissime in zona Franchi.

VINCENZO MONTELLA 5 - La Fiorentina forse gioca meglio rispetto alla partita contro l'Inter ma questa volta di fronte ha una squadra in formissima e senza assenze pesanti. Il miracolo di qualche giorno fa non si ripete e la squadra si scioglie sotto i colpi di altissima qualità dei giallorossi. Il cambio di Boateng ammazza la squadra che non riesce più a tenere la palla davanti e l'inserimento di Eysseric è tutto da spiegare. Non è detto che riesca a mangiare il panettone che ha chiesto a gran voce in conferenza stampa.

PAULO FONSECA 7 - Tutta la qualità giallorossa condensata in una sola partita. Porta a casa una vittoria che ha un gusto fortissimo di Champions League. Zaniolo e Pellegrini si stanno completando e i loro colpi sono l'apice di un'intera squadra che gira quasi alla perfezione. Il gol della Fiorentina è casuale. Si candida al quarto posto, ma se davanti dovessero fare qualche passettino falso, ecco che i giallorossi potrebbero essere pronti per inserirsi in una lotta difficile anche da nominare.