Fiorentina, Veretout e un'idea condivisa: la cessione prima della tournée

Da sabato la Fiorentina sta vivendo il ritiro estivo nella consueta location di Moena, in Val di Fassa, e tra i protagonisti della spedizione trentina c'è anche Jordan Veretout, centrocampista in aria di lasciare Firenze, come confermato anche dal ds viola Pradè nella sua conferenza stampa di presentazione ("Ci ha chiesto di essere ceduto", ha dichiarato) e sospetto assente, situazione poi rientrata, nella preparazione in montagna. Il francese è regolarmente partito assieme al resto dei compagni, anche se pare sempre più chiaro il fatto che sia presto destinato a cambiare maglia. Se ci si aggiunge che da un paio di sedute a questa parte sta svolgendo allenamenti differenziati, beh, il gioco è presto fatto, e l'idea che la decisione di preservarlo fisicamente in vista di una cessione possibile prima del termine di questa settimana e della partenza per la tournée negli USA, sia condivisa balza subito alla mente.

I rossoneri davanti a tutti - Secondo le ultime indiscrezioni, la squadra più vicina a metterlo sotto contratto è il Milan. I rossoneri hanno da tempo avviato contatti con il procuratore e con la dirigenza della Fiorentina, portandosi in una posizione di teorico vantaggio pur senza aver ancora formalizzato offerte concrete. A differenza della Roma, che sembrerebbe aver trovato l'accordo migliore, allo stato attuale, con il giocatore: 2,7 milioni a stagione, più corposi bonus, che al momento lo attraggono maggiormente rispetto alla proposta più bassa - anche se non di molto - di un Napoli che, nonostante sia segnalato da mesi come potenziale acquirente, sembra ad oggi la più defilata delle tre. Si è parlato anche di piste all'estero, soprattutto dalla sua Francia: l'interessamento più concreto è quello dell'Olympique Lione, dotato di ampia liquidità grazie alle ricchissime cessioni di Ndombélé e Mendy, anche se il centrocampista viola (ancora per poco) non è attratto dall'idea di tornare adesso a giocare in patria.