FOCUS TMW - Ecco perché Conte si lamenta del calendario dell'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Piuttosto accesa di questi tempi la critica di Antonio Conte nei confronti della stesura dei calendari. "E' inaccettabile dover giocare quattro gare in nove giorni", è la critica mossa dal tecnico dell'Inter, che a più riprese ha seminato dubbi e lanciato frecciate.

Nello specifico, la critica di Conte è stata quella di aver iniziato questo ciclo di sette partite qualche ora più tardi rispetto alle altre squadre impegnate in Champions: 15 ore e 45 minuti dopo la Juventus, 18 ore e 30 minuti dopo il Napoli, 21 ore e 30 minuti dopo l'Atalanta. E di doverlo chiudere prima.

L'Inter infatti sarà la squadra che, questo ciclo di gare, lo chiuderà per prima: il 9 novembre alle ore 18.00 contro l'Hellas Verona. Il Napoli scenderà in campo lo stesso giorno ma alle 20.45, mentre l'Atalanta 21 ore dopo, alle 15.00 contro la Sampdoria. Chiuderà il ciclo la Juventus, che per l'ultima di queste sette gare scenderà in campo 23 ore e 45 minuti dopo la Juventus.

Ecco in quanto tempo le quattro squadre di Serie A impegnate in Champions stanno disputando le 7 gare

Inter - 7 gare in 20 giorni, 5 ore e 30 minuti. Media giorni/partite: 1 gara ogni 69 ore

Juventus - 7 gare in 22 giorni. Media giorni/partita: 1 gara ogni 75 ore

Napoli - 7 gare in 21 giorni, 2 ore e 45 minuti. Media giorni/partita: 1 gara ogni 72 ore

Atalanta - 7 gare in 22 giorni. Media giorni/partita: 1 gara ogni 75 ore

Calendario Inter

20 ottobre 12.30 Sassuolo-Inter

23 ottobre 21.00 Inter-Borussia Dortmund

26 ottobre 18.00 Inter-Parma

29 ottobre 21.00 Brescia-Inter

2 novembre 18.00 Bologna-Inter

5 novembre 21.00 Borussia Dortmund-Inter

9 novembre 18.00 Inter-Hellas Verona

Calendario Juventus

19 ottobre 20.45 Juventus-Bologna

22 ottobre 21.00 Juventus-Lokomotiv Mosca

26 ottobre 15.00 Lecce-Juventus

30 ottobre 21.00 Juventus-Genoa

2 novembre 20.45 Torino-Juventus

6 novembre 18.55 Lokomotiv Mosca-Juventus

10 novembre 20.45 Juventus-Milan

Calendario Napoli

19 ottobre 18.00 Napoli-Hellas Verona

23 ottobre 21.00 Red Bull Salisburgo-Napoli

27 ottobre 15.00 SPAL-Napoli

30 ottobre 19.00 Napoli-Atalanta

2 novembre 15.00 Roma-Napoli

5 novembre 21.00 Napoli-Red Bull Salisburgo

9 novembre 20.45 Napoli-Genoa

Calendario Atalanta

19 ottobre 15.00 Lazio-Atalanta

22 ottobre 20.00 Manchester City-Atalanta

27 ottobre 15.00 Atalanta-Udinese

30 ottobre 19.00 Napoli-Atalanta

3 novembre 12.30 Atalanta-Cagliari

6 novembre 21.00 Atalanta-Manchester City

10 novembre 15.00 Sampdoria-Atalanta