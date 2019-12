Oscar Damiani, agente di Andrei Radu, interviene ai microfoni di FcInterNews.it per chiarire il futuro del suo assistito: "Un ritorno di Andrei Radu all'Inter già a gennaio? Sinceramente non mi risulta questa cosa. Il ragazzo sta giocando titolare e facendo bene al Genoa. Non avrebbe tanto senso spostarlo a gennaio. Rimarrà in Liguria. A giugno? Rientrerà all'Inter come stabilito".