"Giù le mani da Maurizio". Arrigo Sacchi sta con Maurizio Sarri. Lo difende dopo le accuse sul giochismo arrivate in settimana, tramite le colonne de La Gazzetta dello Sport. E spiega contro le critiche e i fischi. "Al di là del ko, la Juventus ha seguito per quasi un tempo le idee del tecnico. A Roma ha piantato un seme oltre la sconfitta. E' la strada giusta per scalare l'Europa". Spiega, Sacchi: "Non condivido le critiche severe che hanno subito Sarri e i suoi uomini, ora è fondamentale che i giocatori seguano il loro tecnico con convinzione".