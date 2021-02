Gravina rieletto, l'analisi di Repubblica: "E' urgente una riforma dei campionati"

vedi letture

Fra le cose più urgenti, la riforma dei campionati: Gravina dovrà farne una priorità, metterci il massimo delle sue energie dopo aver stravinto le elezioni, forse addirittura oltre alle aspettative (73,45 per cento). Sinora non ci è riuscito nessuno a mettere mano nei campionati, ci hanno provato in tanti, frenati da veti incrociati, interessi di bottega. Il settore professionistico scoppia: troppe squadre, troppa fragilità. Un futuro incerto. Il governo sinora assente (molti sperano in Draghi), con qualche club che rischia addirittura il default, visto che le perdite sinora sono di oltre 600 milioni.