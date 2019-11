Guardiola: "Noi favoriti per la Champions? Vorrei dire sì, ma non posso"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il pareggio contro l'Atalanta rimanda il discorso qualificazione agli ottavi per il Manchester City di Pep Guardiola, considerato da molti la squadra favorita per la vittoria finale in Champions League. In conferenza stampa, il tecnico catalano commenta così il suo status di candidato numero uno: "Tutti i colleghi in Inghilterra mi chiedono questo. Vorrei dire 'sì sì sì, vinceremo', ma non posso farlo. Siamo vicini alla qualificazione".