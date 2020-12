1 settimana al mercato - Parma, Inglese costa 15 milioni. E Gervinho che fa?

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

PARMA

La situazione in casa ducale ribolle. Sono stati tanti gli acquisti nella scorsa sessione di calciomercato. Qualcuno finora ha deluso, ma le aspettative ci sono. Sul mercato c'è Roberto Inglese, che piace al Bologna, ma la cifra corretta per il suo possibile addio è di circa quindici milioni di euro, dopo i venti spesi nella passata estate. E poi c'è la grana Gervinho: Antonio Conte lo vorrebbe all'Inter, la sua intenzione era già stata quella di salutare due sessioni fa, ma è pur sempre il miglior realizzatore finora di una squadra anemica.

DALLA TREQUARTI IN SU - Né la difesa né il centrocampo dovrebbero variare, in attesa di inserire tutti i giocatori arrivati in estate. Così qualcosina potrebbe cambiare, sì, ma dalla posizione di centrocampista offensivo in avanti. Così da capire quale sarà la situazione di Brunetta, che potrebbe andare via (e piace Saponara), mentre per il centravanti le opzioni sono un ritorno di Cerri e l'approdo di Cutrone, in prestito dal Wolverhampton.