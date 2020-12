1 settimana al mercato - Torino, mano al portafogli per Cairo. Grandi manovre in arrivo

vedi letture

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

TORINO

Il patron granata Cairo, negli ultimi anni, ha speso parecchio, non sempre però con ottimi risultati. In estate sono arrivati Linetty, Gojak, Ricardo Rodriguez, Vojvoda e Bonazzoli, ma nessuno ha fatto ottimamente fin qui. Così potrebbero esserci tre o quattro acquisti di peso per rinforzare tutti i reparti. Dipenderà molto da Nkoulou e Izzo, che potrebbero rimanere, ma la difesa è forse il reparto che soffre di meno. Da centrocampo in su possono arrivare giocatori di livello. Lobotka sembra davvero molto complicato, così come Nainggolan.

Un trequartista e una punta? Quasi certamente andrà via Zaza, facendo spazio per un altro centravanti (Pavoletti dal Cagliari il nome più papabile), mentre Giampaolo potrebbe finalmente avere il suo trequartista, cioè Gaston Ramirez, saltato in estate per poche centinaia di migliaia di euro. Possibile poi che arrivi un regista, dopo che Rincon non ha dato l'impressione di essere all'altezza del compito.