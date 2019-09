Arrivederci e grazie - La top 50 di chi saluta: Perisic ai piedi del podio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Era uno dei tre giocatori che Marotta e Ausilio avevano deciso di cedere, l'unico su cui hanno provato a giocare a nascondino per non farne crollare il prezzo. Missione riuscita a metà, perché le condizioni dell'affare col Bayern Monaco (prestito oneroso a 5 milioni, riscatto a 20) sembrano favorevoli per i tedeschi, più che altro. Numeri da protagonista, in nerazzurro: 40 reti in 163 partite tra tutte le competizioni. Ivan Perisic e il mondo interista, però, non hanno mai legato a fondo; ancora oggi, pensando alla sua cessione, i tifosi si dividono tra chi lo rimpiange e chi pensa di essersi liberato di un peso.

A fasi alterne- In effetti, il croato è stato croce e delizia nelle quattro stagioni vissute alla Pinetina. Sbarcato nel capoluogo lombardo nell'estate 2015 su espressa richiesta di Mancini, Ivan il Terribile ha messo in mostra tutto il proprio repertorio: corse e rincorse, cross, dribbling, tagli e gol, proprio quello che la società e i vari tecnici gli chiedevano. A impressionare è soprattutto la sua capacità di puntare e saltare l'uomo per rientrare sul destro e calciare in porta: un marchio di fabbrica che lo rende un pericolo assoluto per le difese avversarie. D'altra parte, sono state davvero troppe le pause che si è concesso: a periodi esaltanti ha sempre alternato momenti di letargo. Forse per questo motivo è arrivata la bocciatura di Conte, un allenatore che pretende il massimo della concentrazione per tutta la stagione e non ammette cali di rendimento. Il Bayern orfano di Ribery e Robben, lo ha accolto a braccia aperte: Perisic ha subito ripagato la fiducia, firmando una rete e un assist nelle prime due giornate di Bundesliga. Un campionato che conosce bene e in cui può essere sicuramente protagonista; l'Inter ci spera, per passare all'incasso nel 2020.