Dieci gol in sei partite, ma soprattutto quattro gol in un quarto d'ora che hanno riscritto la storia della Champions League. Robert Lewandowski, attuale capocannoniere della competizione, è il giocatore che ha realizzato più velocemente tre e quattro gol in una gara valida per la massima competizione per club.

Entrambi i record il centravanti polacco li ha battuti al Marakana di Belgrado in occasione della sfida vinta 6-0 contro la Stella Rossa. Lewandowski ha segnato quattro gol tra il 53esimo e il 68esimo e tre di questi sono stati realizzati in nove minuti: non era mai accaduto prima.