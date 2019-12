I fatti del 2019 - La grande Champions dell'Ajax di Ten Hag

© foto di Imago/Image Sport

A un passo dal sogno. Dall'atto conclusivo di quella Champions a cui l'Ajax ha preso parte fin dal suo secondo turno preliminare e che ha attraversato per 17 partite con la leggerezza di un gruppo tanto talentuoso quanto organizzato.

Nove vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta fino alla sciagurata serata dell'8 maggio, quella in cui i tifosi dell'Ajax già pregustavano la finale e che invece ha visto il Tottenham (sconfitto 1-0 a Londra, sotto 2-0 dopo 45 minuti ad Amsterdam) staccare il pass per l'atto conclusivo grazie al 2-3 finale.

Resta comunque un grande cammino. L'avventura in Champions della squadra di Ten Hag è iniziata il 25 luglio 2018 contro lo Sturm Graz, squadra austriaca battuta sia all'andata che al ritorno. Prima della fase a gironi, i lancieri hanno eliminato anche Standard Liegi e Dinamo Kiev. Poi, nel girone col Bayern Monaco, l'Ajax ha stravinto il duello col Benfica e ha chiuso il gruppo E al secondo posto, a -2 dai bavaresi e con cinque punti in più dei lusitani.

Le imprese contro Real Madrid e Juventus - E' però nei due turni successivi che l'Ajax dei giovani terribili ha spiazzato tutti, ribaltando passi falsi e pronostici grazie alle vittorie al Bernabeu allo Juventus Stadium. Agli ottavi, contro il Real campione in carica, i lancieri hanno vinto 4-1 a Madrid dopo aver perso 1-0 nella gara d'andata. Ai quarti, dopo il pari casalingo, la squadra di Ten Hag ha eliminato la Juventus al termine di una prestazione strepitosa caratterizzata dai gol di Van de Beek e De Ligt dopo l'iniziale vantaggio bianconero firmato Cristiano Ronaldo.

A un passo dal sogno - L'avventura dell'Ajax nella Champions 2018/19 s'è interrotta in semifinale, contro il Tottenham di Pochettino. Dopo la vittoria per 1-0 in terra londinese, i lancieri hanno subito una incredibile rimonta dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0. La rimonta degli spurs è stata completata al 96esimo da Lucas Moura e ha eliminato l'Ajax da una Champions vissuta da protagonista. E da protagonisti come De Ligt, Van De Beek, De Jong, Neres o Ziyech destinati a far parlare di loro ancora per tanti anni.