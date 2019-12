Il Corriere dello Sport: "Il Milan ci prova, assalto ad Haaland"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan vuole rilanciarsi e in vista di gennaio proverà il colpo clamoroso andando a offrire un contratto a Erling Haaland, punta norvegese ricercato dalle migliori squadre d'Europa. Il giocatore del Salisburgo ha una clausola da 30 milioni di euro che non sarebbe un problema e che permetterebbe al Milan anche di giocarsela alla pari con le superpotenze internazionali. Al giocatore verrà proposto un accordo da 5 milioni di euro a stagione, con Mino Raiola, suo procuratore, che sta dialogando da tempo proprio con Maldini e Boban per Ibrahimovic. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.