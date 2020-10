Le pagelle di Belotti - Mai pericoloso, mai in partita: la frustrazione del 9 azzurro colpisce ancora

Tre insufficienze e una sufficienza per Andrea Belotti, chiamato a guidare (con scarso successo) il tridente della Nazionale italiana nella sfida di ieri sera contro la Polonia. Il risultato a reti inviolate, ovviamente, non è arrivato solo per colpa del 'Gallo', che però ha mostrato ancora i segni della frustrazione che lo colpisce in maglia azzurra. "Vince a sorpresa il ballottaggio con Immobile ma non è serata: mai pericoloso sottorete, prova a manovrare però non entusiasma. Era diffidato, salterà l'Olanda", è non a caso l'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport. "Ne ha due di fronte, come Glik e Walukiewicz, dello stesso peso: gli concedono poco. Si fa notare solo per il cross a Chiesa, ma lotta e sgomita come sempre", risponde leggermente più positivo il Corriere dello Sport. Fatto sta che il gol del centravanti non è arrivato e che, a prescindere dalla squalifica, contro l'Olanda il ct Mancini avrebbe quindi dato spazio a un altro attaccante.

Questi tutti i voti odierni di Andrea Belotti:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6,5