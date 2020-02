Le pagelle di Kucka - Centrocampista, esterno, attaccante... Todocampista

Juraj Kucka è diventato un giocatore totale. Centrocampista, esterno d'attacco, falso nove... Lo slovacco ha preso per mano il Parma nel momento più difficile e non ha alcuna intenzione di fermarsi sul più bello. Nel pareggio di Cagliari, d'altronde, c'è la sua firma in entrambe le marcature (gol e assist), con una prestazione importantissima che questa mattina viene giustamente celebrata dai quotidiani: "Fa il Nainggolan del Parma sfondando da sinistra, anche quando la squadra all'inizio lo segue poco", scrive per esempio La Gazzetta dello Sport; "sempre tra i migliori, si carica il Parma sulle spalle e guida la rimonta dopo il primo passivo", risponde il Corriere dello Sport. Fatto sta che, agli ordini di mister D'Aversa, Kucka quest'anno è letteralmente rinato.

Questi tutti i voti di Juraj Kucka:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

ParmaLive: 7,5