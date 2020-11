Le pagelle di Muriel: forza della natura dal destro magico, fa tutto in 45'

Brilla Luis Muriel nel successo dell'Atalanta sul campo del Crotone. Autore di una doppietta, il colombiano trascina la Dea nel primo tempo e conquista il titolo di MVP. Per noi di TMW la sua prova è da 7,5 in pagella, per La Gazzetta dello Sport mezzo punto in meno e per il Corriere della Sera-Bergamo mezzo voto in più. Voto 8 condiviso anche da Tuttosport, per il quale l'ex Udinese è una vera e propria forza della natura dotata di un destro magico.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8