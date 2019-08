© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol all’Olimpico all’esordio in Serie A con la maglia del Genoa. Il classe ‘99 Andrea Pinamonti si conferma un predestinato e anche un grandissimo investimento per I rossoblù. L’intesa con Kouamé cresce di partita in partita, la giovane coppia offensiva di mister Andreazzoli può regalare davvero tanto spettacolo in questa stagione. Oltre alla rete dell’1-1, bolide di sinistro che non lascia scampo a Pau Lopez sotto la traversa, nella prova convincente di Pinamonti si segnala anche il rigore conquistato per il secondo pareggio (netto atterramento in area di Juan Jesus). Scontata la pioggia di 7 in pagella, quest’oggi, per il bomber scuola Inter.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

GenoaNews1893: 7