Le pagelle di Sanabria: realizza il gol del pareggio con una rovesciata

Voti alti per Antonio Sanabria, attaccante del Torino autore del pareggio ieri sera contro il Napoli. La rovesciata vale un punto oltre a valutazioni discrete per il centravanti paraguaiano, pienamente sufficiente per tutte le testate chiamate a giudicarne la prestazione.

Questo il commento della sfida visto da TMW. Al primo pallone toccato realizza il gol del pareggio con una rovesciata sotto porta che non lascia scampo a Meret".

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Il Corriere dello Sport: 7

TMW: 7